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05.10.2020 - 16:57 | | AA

Altının kilogramı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı ne kadar?
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Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 780 bin 682,34 lira, işlem miktarı ise 3.820,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 793 milyon 955 bin 660,50 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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