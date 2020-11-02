Altının kilogramı ne kadar?

Altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.