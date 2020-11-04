CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
04.11.2020 - 16:58 | | AA

Altının kilogramı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 517 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı ne kadar?
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 512 bin lira, en yüksek 523 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 517 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 317 milyon 237 bin 304,96 lira, işlem miktarı ise 2.559,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 323 milyon 598 bin 207,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı!

Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı!

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Hakkari'de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sıradaki Haber