CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
05.11.2020 - 17:16 | | AA

Altının kilogramı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 300 liraya yükseldi.

Altının kilogramı ne kadar?
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 517 bin 900 lira, en yüksek 525 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 522 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 584 milyon 401 bin 936,91 lira, işlem miktarı ise 3.052,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 586 milyon 131 bin 909,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB paylaştı: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!

Son dakika... MSB paylaştı: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

Emekliye zam, memura fark! 2 bin 964 lira...

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

ABD seçimlerinde olası 3 senaryo!

Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi!

Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi!

Sıradaki Haber