CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı ne kadar?
10.11.2020 - 17:20 | | AA

Altının kilogramı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi.

Altının kilogramı ne kadar?
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 349 lira, en yüksek 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 500 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 406 milyon 234 bin 726,38 lira, işlem miktarı ise 6.841,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 416 milyon 16 bin 591,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı mı geldi? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni saatleri...

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Sıradaki Haber