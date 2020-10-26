Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 800 lira, en yüksek 494 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 491 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 284 milyon 59 bin 743,28 lira, işlem miktarı ise 2.640,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 319 milyon 88 bin 432,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.