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21.12.2020 - 16:49 | | AA

Altının kilogramı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.

Altının kilogramı ne kadar oldu?
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Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 943 bin 282,94 lira, işlem miktarı ise 1.991,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 953 milyon 629 bin 180,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

 

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