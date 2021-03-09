Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altının kilogramı yükseldi
09.03.2021 - 17:07 | | AA

Altının kilogramı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin liraya yükseldi.

Altının kilogramı yükseldi
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 417 bin lirayı, en yüksek ise 420 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 862 milyon 780 bin 533,65 lira, işlem miktarı ise 2.080,02 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 890 milyon 934 bin 545,10 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, MKS Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müjdeli haber ÖSYM'den geldi! YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı!

Müjdeli haber ÖSYM'den geldi! YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı!

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Batman'da feci olay! En küçüğü 2 yaşında, 4 kardeş hastanelik oldu

Batman'da feci olay! En küçüğü 2 yaşında, 4 kardeş hastanelik oldu

Sıradaki Haber