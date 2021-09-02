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Alüminyum 10 yılın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli alüminyum fiyatı yeniden 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

02.09.2021 - 11:54 | | Foreks
Alüminyum 10 yılın zirvesine çıktı

Hindistan'da kömür tedarikinde yetersizliğin bazı enerji tesislerinin üretimlerinin aksamasına yol açması, üretiminde yoğun enerji kullanılan alüminyumda arzı aşağı çekeceği endişelerini ön plana çıkardı.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı bugün Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak 2734,50 dolar/tona kadar çıktı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,98 artışla 2718,50 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

LME'de 3 ay vadeli bakır da, dolardaki zayıflamanın etkisi ile 9401,50 dolar/tona kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,23 artışla 9357,00 dolar/ton seviyesinde hareketini sürdürüyor.

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