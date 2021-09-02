Alüminyum 10 yılın zirvesine çıktı

Hindistan'da kömür tedarikinde yetersizliğin bazı enerji tesislerinin üretimlerinin aksamasına yol açması, üretiminde yoğun enerji kullanılan alüminyumda arzı aşağı çekeceği endişelerini ön plana çıkardı.

LME'de 3 ay vadeli alüminyum fiyatı bugün Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak 2734,50 dolar/tona kadar çıktı. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,98 artışla 2718,50 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

LME'de 3 ay vadeli bakır da, dolardaki zayıflamanın etkisi ile 9401,50 dolar/tona kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,23 artışla 9357,00 dolar/ton seviyesinde hareketini sürdürüyor.