Alüminyum fiyatı yükseldi

Alüminyum fiyatı, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu hafta yapacağı toplantı ve potansiyel faiz indirimi beklentileriyle bir yılı aşkın süredir en uzun yükseliş serisine girerek dikkat çekti.

15.09.2025 - 09:39 | | Foreks Haber
Alüminyum, doların zayıflamasının ve arz endişelerinin de etkisiyle yedinci işlem gününde de değer kazandı. Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli alüminyum, Asya'daki hisse senetleriyle birlikte yükseldi. 2.705 dolara kadar yükselişin ardından yüzde 0,2 artışla 2.694 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar çarşamba günkü Fed politika kararını beklerken, parasal gevşeme beklentileri dolar üzerinde baskı oluşturarak sanayi metallerini destekliyor. Ayrıca, envanterleri çekme taleplerindeki artışın alüminyum tedarikine ilişkin süregelen endişeleri körüklemesi de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

LME'de 3 ay vadeli bakır yüzde 0,2 artışla 10.088,50 dolar/tona yükselirken, çinko yüzde 0,4 ve nikel yüzde 0,1 artış gösterdi. Kalay fiyatı yüzde 0,3 ve kurşun fiyatı yüzde 0,1 düştü.

