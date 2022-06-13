Alüminyum fiyatları 6 ayın en düşük seviyesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum saat 07.21'de %1,4 gerileyerek 2.643,50 dolar/ton ile 16 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Shanghai Borsası'nda (ShFE) temmuz vadeli alüminyum öğle arasında %2,5 düşüşle 20.070 yuan/tona (2.978,54 dolar) geriledi.

LME'de bakır seans başında iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra %0,7 azalışla 9.383,50 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam edeceğini belirterek Çin piyasasının yeni kapanma tehditleri ve durgun ekonomi üzerine önümüzdeki haftalarda geleneksel olarak yumuşak bir döneme girdiğini kaydetti.

ShFE'de bakır %0,9 düştü.