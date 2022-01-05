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Alüminyumun fiyatı iki ayın zirvesine çıktı

Avrupa'da yüksek enerji fiyatları büyük açıklara ilişkin beklentileri güçlendirdiği için alüminyum piyasası iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

05.01.2022 - 14:58 |
Alüminyumun fiyatı iki ayın zirvesine çıktı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum kontratı yüzde 1 artarak 2.867 dolar/tona çıktı. Kontrat erken saatlerde 2.880,5 dolar/ton ile 26 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Kontrat 5 Kasım'dan bu yana %10'dan fazla değer kazandı.

Analistler Avrupa'da enerji krizi ile ilgili hızlı ve kalıcı çözümün olmadığına dikkat çekerek fiyatlar gevşese bile risklerin kaybolduğu anlamına gelmeyeceğine işaret etti.

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