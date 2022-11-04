'Amaç enflasyonun kök salmasını engellemek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "ECB'nin amacı enflasyonun kök salmasını ve bekleyişlerin kontrolden çıkmasını engellemek" dedi.
04.11.2022 - 13:37 |
Christine Lagarde cari yüksek enflasyonun kök salması ve enflasyon bekleyişlerinin yükselişe geçmesi halinde para politikasını daha hızlı sıkılaştırmaya hazır olduklarını söyledi.
"Yüksek enflasyonun kemikleşmesine izin veremeyiz" diye konuşan Lagarde faiz oranlarının yüzde 2 enflasyon hedefinin orta vadede başarılmasını sağlayacak seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Lagarde, "Eğer enflasyonun daha kalıcı hale geldiğini ve beklentilerin kontrolden çıkma riski ortaya çıktığını görürsek ek adımlar atmaya hazırız" diye konuştu.
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