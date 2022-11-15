Amazon, 10 bin çalışanını işten çıkaracak

New York Times'ın ve Wall Street Journal'ın paylaştığı haberlere göre Amazon tarihinin en büyük işten çıkarmasını yapacak.

Haberlere göre Amazon yaklaşık 10 bin çalışanını işten çıkaracak ve işten çıkarmalar bu hafta başlayacak.

İşten çıkarmalar Amazon'un cihazlar organizasyonunu, perakende bölümümünü ve insan kaynaklarını etkileyecek.

10 bin kişilik işten çıkarma Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 1'inden daha azını ifade ediyor.