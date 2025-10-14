Milliyet App
Uygulamayı Aç
Web
Web'de Devam Et
Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAmazon, ABD’de 250 bin kişiyi işe alacak
HaberlerUzmanparaAmazon, ABD’de 250 bin kişiyi işe alacak

Amazon, ABD’de 250 bin kişiyi işe alacak

Amazon, ABD’deki sipariş artışına hazırlanırken, tatil sezonu için lojistik ve taşıma ağlarında 250.000 kişiyi istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, son iki yılda olduğu gibi bu yıl da aynı sayıda personel alımı yapacak.

14.10.2025 - 09:24 | | Foreks Haber
Amazon, ABD’de 250 bin kişiyi işe alacak

Veri firması Adobe Analytics, ABD’de çevrimiçi tatil satışlarının bu yıl daha yavaş büyüyeceğini, ancak e-ticaretin genel satış artışını yine de geride bırakacağını öngörüyor.

Haberin Devamı

Trump’ın Çin ithalatına uyguladığı son tarifelerin tatil satışlarına sınırlı etki yapması bekleniyor, zira çoğu stokun ülke içinde hazır olduğu belirtiliyor.

Amazon, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlara saatlik 23 dolar ücret ve yan haklar sunarken, sezonluk işçilerin ortalama saatlik kazancının 19 doların üzerinde olacağını duyurdu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmetçik Gazze'de görev alacak mı?' sorusuna yanıt

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmetçik Gazze'de görev alacak mı?' sorusuna yanıt

Fenerbahçe yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu

Fenerbahçe yatırımcısına kazandıran tek spor hissesi oldu