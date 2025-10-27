Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAmazon, Hollanda'ya yatırım yapacak
HaberlerUzmanparaAmazon, Hollanda'ya yatırım yapacak

Amazon, Hollanda'ya yatırım yapacak

Amazon, Hollanda'ya 1,4 milyar euro yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

27.10.2025 - 14:00 | | AA
Amazon, Hollanda'ya yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Euro Bölgesi'nin beşinci büyük ekonomisine sahip Hollanda’ya ABD’li şirketin gelecek 3 yıl içinde 1,4 milyar euro yatırım planlandığı duyuruldu.

Haberin Devamı

Hollanda'da yaklaşık 1000 çalışanı bulunan Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın bugüne kadar şirketin ülkeye en büyük yatırımı olacağı belirtildi.

Öte yandan, ekim başında Amazon, Belçika operasyonlarına 1,16 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. Amazon, dünya genelinde geçen yıl 638 milyar dolarlık gelir ve 59 milyar dolar kar elde etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi

İzmir'de şiddetli rüzgar! Vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli rüzgar! Vapur seferleri iptal edildi