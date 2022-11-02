Amazon'un değeri 1 trilyon doların altına indi

Amazon hisselerinde kan kaybı sürüyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz günü yüzde 5,5 azalışla tamamladı ve düşüş serisi 5. güne ulaştı. Bu serinin sonunda Amazon şirketinin toplam değeri 987 milyar dolara indi. Böylelikle şirketin değeri 2020 yılı Nisan ayından bu yana ilk kez 1 trilyon doların altını gördü.

2021 yılı Kasım ayında şirketin değeri 1,9 trilyon dolarla zirveyi görmüştü.

Bu yıl şirketin hisseleri yüzde 42 kayıp yaşadı. Nasdaq endeksinde ise yüzde 31'lik düşüş kaydedildi.

Son düşüş dalgasında enflasyon endişelerinin çeyreklik öngörülere yansıması etkili oldu. Pandemide rekor kar rakamları açıklayan Amazon önümüzdeki Noel tatili sezonunda satışlarının sadece yüzde 2 ile yüzde 8 aralığında büyüyeceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse şirketin en düşük Noel sezonu satış büyümesi olarak kayıtlara geçmiş olacak.

BloombergHT'de yer alan habere göre Amazon’un bu öngörüsü tüketicilerin son 40 yılın zirvesindeki ABD enflasyonuna karşı harcamalarında kemer sıkacağı beklentilerini yansıtıyor.

Benzer bir uyarı beklentiden güçlü bir bilanço açıklayan Apple’dan geldi. Mevcut çeyrekte iPhone ve hizmet satış gelirlerinde tahminlerin gerisinde rakamlar açıklayan Apple tatil sezonunun güçlü geçmeyebileceği uyarısını yaptı.