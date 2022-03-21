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Ambargo tartışmaları petrolü yükseltiyor

Ukrayna'da savaşın ağırlaşarak devam etmesi, Avrupa'nın Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı tartışmayı sürdürmesi petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

21.03.2022 - 09:30 |
Ambargo tartışmaları petrolü yükseltiyor

ICE'de mayıs vadeli brent petrolün varil fiyatı 112,91 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda cuma gününe göre 4,34 dolar artışla 112,25 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü 4,45 dolar artışla 107,54 dolar/varil seviyesinde hareket ediyor.

Analistler OPEC+'ın şubat ayında petrol üretiminde hedefin 1 milyon varil/gün gerisinde kaldığına işaret eden verilerin, petrol üretimlerini artırma kapasiteleri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Batı'nın çağrılarına rağmen bu yönde adım atmamak için direnmelerinin fiyatları yukarı çektiğini vurguluyor.

Brent petrolde fiyatın bugün 113-115 dolar/varil aralığını test edebileceği ifade ediliyor. Aşağı hareketlerde ise destekler 105 ve 103 dolar seviyelerinde.

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