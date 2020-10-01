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01.10.2020 - 16:53 | | AA

Amerikalıların kişisel gelirleri azaldı

ABD'de kişisel gelirler ağustosta aylık yüzde 2,7 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 arttı.

Amerikalıların kişisel gelirleri azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7'lik azalış kaydetti.

Temmuzda yüzde 0,5 artan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 2,4 azalması yönündeydi. Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise ağustosta aylık yüzde 1'lik artış gösterdi.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuzda yüzde 1,5 oranında artan kişisel tüketim harcamalarının, ağustosta yüzde 0,8 artması bekleniyordu.

Kişisel gelir ve harcamalara yönelik ağustos ayı verilerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye dair gelişmeler etkili oldu. Salgınla ilgili destek programları azaldıkça, ekonomik kurtarma ödemeleri de yavaşladı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,4 arttı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izlerken, yıllık değişim beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,4 artması bekleniyordu.

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