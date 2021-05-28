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Amerikalıların kişisel gelirleri azaldı

ABD'de kişisel gelirler nisanda aylık yüzde 13,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 arttı.

28.05.2021 - 16:15 | | AA
Amerikalıların kişisel gelirleri azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 13,1'lik azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinden az düşüş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 14,1 azalması öngörülüyordu.

Kişisel gelirler, ülkede mart ayında hayata geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta yüzde 20,9 artarak rekor seviyede yükseliş kaydetmişti.

Harcamalar yüzde 0,5 arttı

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 0,5 arttı. Beklentilerle paralel gerçekleşen kişisel tüketim harcamaları, martta yüzde 4,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık yüzde 3,6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,1 arttı. 

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış 1990'lardan bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerini geride bıraktı. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,9 artması bekleniyordu.

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