ANA, 2020 mali yılı için büyük kayıp bekliyor

ANA'dan yapılan açıklamaya göre firma, hafifletilen vergi yükü ile masraf düşürücü önlemler sonucunda 2020 mali yılı kayıp beklentilerini güncelledi.

Buna göre daha önce açıkladığı 510 milyar yen (4,72 milyar dolar) net kaybı tahminini, yeni projeksiyonla 405 milyar yene (3,75 milyar dolar) düşürdü.

Firma aynı dönem işletme kaybı tahminini, daha önce açıklanan 505 milyar yenden (4,67 milyar dolar) 465 milyar yene (4,30 milyar dolar) çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında düşen talebin etkisiyle satış beklentisi 740 milyar yenden (6,85 milyar dolar) 725 milyar yene (6,71 milyar dolar) düşürüldü.

ANA, Nisan-Aralık 2020 dönemi için 309,5 milyar yen (2,86 milyar dolar) net kayıp açıklamıştı.