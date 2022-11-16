ANZ, Çin için büyüme tahminini yükseltti

ANZ analistleri Raymond Yeung ve Zhao Peng Xing bugün yayınladıkları araştırma notunda Çin ekonomisi için 2023 yılı büyüme beklentilerini yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e çıkardı.

Analistler Çin için 2022 yılı büyüme tahminlerini ise yüzde 3 olarak korudu. 2024 yılında ise büyümenin baz etkisinden kaynaklı olarak yüzde 4 olacağını öngördü.