ANZ'den altın ve gümüş tahmini

Gümüşte de güçlü bir yükseliş öngören ANZ, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57,50 ABD dolarıyla zirve yapacağını tahmin ediyor.

Haberin Devamı

Ons altın bu sabah 4242,17 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 61,5, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 5,5 ve ay başından bu yana yüzde 9,8 değer kazandı.