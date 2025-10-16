ANZ'den altın ve gümüş tahmini

Canlı Borsa
ANZ, değerli metallerle ilgili güncellenmiş tahminlerini paylaştı. ANZ analistlerine göre altın fiyatları 2025 Aralık ayında ons başına 4.000 ABD dolarına gerileyecek, ardından 2026 Haziran ayında 4.600 dolarla zirve yapacak.

16.10.2025
Gümüşte de güçlü bir yükseliş öngören ANZ, 2026 Haziran ayında gümüşün ons başına 57,50 ABD dolarıyla zirve yapacağını tahmin ediyor. 

Ons altın bu sabah 4242,17 dolara kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Ons altın yılbaşından bu yana yüzde 61,5, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 5,5 ve ay başından bu yana yüzde 9,8 değer kazandı.

