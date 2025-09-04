API petrol stokları artış gösterdi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 974 bin varil düşüş gösteren petrol stokları, 29 Ağustos ile sona eren hafta 622 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 3,4 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artarak 404,7 milyon varil seviyesine çıktı.

Benzin stoklarında yaklaşık bir yılın en büyük haftalık düşüşü yaşandı. Bir önceki hafta 2,1 milyon varil düşüş yaşanan stoklarda, geçen hafta 4,6 milyon varil daha kayıp kaydedildi. Bu 2024 yılı Ekim ayından bu yana en büyük haftalık düşüş oldu. Benzin stokları böylece son beş yıllık ortalama seviyesinde kaldı.

Damıtılmış ürün stokları bir hafta aranın ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,5 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 3,7 milyon varil artış kaydedildi. Bu artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %15 altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste üç hafta süren düşüş sonlandı. Bir önceki hafta yaşanan 497 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 2,1 milyon varil artış kaydedildi.