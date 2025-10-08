Milliyet App
API petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları artış gösterdi.

08.10.2025 - 09:37 | | Foreks Haber
API'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim’de sona eren haftada ham petrol stokları 2,78 milyon varil arttı. Beklenti 2,25 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Önceki hafta stoklar 3,67 milyon varil azalmıştı.

Benzin stokları 1,25 milyon varil azalırken, damıtılmış ürün stokları da geçen haftaya kıyasla 1,82 milyon varil düşüş gösterdi. Önceki hafta benzin stoklarında 1,3 milyon varil ve damıtılmış ürün stoklarında 3 milyon varil artış olmuştu.

Cushing ham petrol stokları 1,15 milyon varil azaldı. Önceki hafta 693 bin varil düşüş gerçekleşmişti.

