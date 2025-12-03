Canlı Borsa
API petrol stokları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) 28 Kasım haftasına ilişkin açıkladığı veriler, ABD enerji piyasasında stokların belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

03.12.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
Ham petrol stokları 2,48 milyon varil yükselerek önceki haftadaki 1,86 milyon varillik düşüşün tersine döndü.

Benzin stokları da 3 milyon 136 bin varil yükseldi ve önceki haftadaki 539 bin varillik artışı geride bıraktı.

Damıtılmış ürün stokları 2 milyon 884 bin varil artarak önceki haftanın 753 bin varillik artışının çok üzerinde gerçekleşti. 

Cushing merkezindeki ham petrol stokları ise 0,089 milyon varil azaldı, bu da önceki haftadaki 0,336 milyon varillik düşüşe göre daha sınırlı bir gerilemeye işaret etti. 

