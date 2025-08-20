API petrol stokları azaldı

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,5 milyon varil artış gösteren petrol stokları, 15 Ağustos ile sona eren hafta 2,4 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 1,2 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 400 bin varil artarak 403,4 milyon varil seviyesine çıktı.

Benzin stokları üst üste beş haftalık düşüşünü sonlandırdı. Bir önceki hafta 1,8 milyon varil düşüş yaşanan stoklarda, geçen hafta 1 milyon varil artış kaydedildi. Benzin stokları böylece son beş yıllık ortalamayla aynı seviyede kaldı.

Damıtılmış ürün stokları üst üste altıncı haftasında da yükseldi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 300 bin varil artışa, geçen hafta 500 bin varil daha eklendi. Bu artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %15 gibi yüksek bir oranda altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste ikinci haftasında da geriledi. Bir önceki hafta yaşanan 600 bin varil düşüşün ardından, geçen hafta 100 bin varil daha eklendi.