Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAPI petrol stokları düştü
HaberlerUzmanparaAPI petrol stokları düştü

API petrol stokları düştü

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarında düşüş olduğunu açıkladı.

22.10.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
API petrol stokları düştü

API'den yapılan açıklamaya göre 17 Ekim’de sona eren haftada ham petrol stokları 2,98 milyon varil azaldı. Önceki hafta stoklar 7,36 milyon varil artmıştı.

Haberin Devamı

Benzin stokları 236 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stokları da geçen haftaya kıyasla 974 bin varil düşüş gösterdi.

Önceki hafta benzin stoklarında 2,99 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 4,79 milyon varil düşüş olmuştu.

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de