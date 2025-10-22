API petrol stokları düştü

API'den yapılan açıklamaya göre 17 Ekim’de sona eren haftada ham petrol stokları 2,98 milyon varil azaldı. Önceki hafta stoklar 7,36 milyon varil artmıştı.

Benzin stokları 236 bin varil azalırken, damıtılmış ürün stokları da geçen haftaya kıyasla 974 bin varil düşüş gösterdi.

Önceki hafta benzin stoklarında 2,99 milyon varil artış, damıtılmış ürün stoklarında 4,79 milyon varil düşüş olmuştu.