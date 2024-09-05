API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 3,4 milyon varil azalan petrol stokları, 30 Ağustos ile sona eren hafta 7,4 milyon varil daha aşağı geldi. Piyasa beklentisi 900 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,8 milyon varil artışla 379,7 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 1,86 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 300 bin varil daha aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste üç haftadır düşüş yaşanıyor. Önceki hafta 1,4 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 400 bin varil daha düşüş gösterdi. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %10 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında üst üste dördüncü haftada da düşüş yaşandı. Bir önceki hafta 486 bin varil gerileyen Cushing petrol stokları, geçen hafta 800 bin varil daha azaldı.