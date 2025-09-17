API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 1,25 milyon varil artış gösteren petrol stokları, 12 Eylül ile sona eren hafta 3,42 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 1,6 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi. Bu düşüşle birlikte, bu yıl petrol stokları şu ana kadar 5,3 milyon varil daha fazla bir seviyeye gelmiş oldu.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 500 bin varil artarak 405,7 milyon varil seviyesine çıktı.

Benzin stokları bir hafta aranın ardından yeniden yönünü aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 329 bin varil artış yaşanan stoklarda, geçen hafta 691 bin varil kayıp kaydedildi. Benzin stokları böylece son beş yıllık ortalama seviyesinde kaldı.

Damıtılmış ürün stokları üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,5 milyon varil artışa, geçen hafta 1,91 milyon varil eklendi. Bu artış sonrası damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %9 altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları ise 379 bin varil geriledi.