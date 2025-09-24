API petrol stokları geriledi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 3,42 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 19 Eylül ile sona eren hafta 3,82 milyon varil daha azaldı. Bu düşüşle birlikte, bu yıl petrol stokları şu ana kadar 1,5 milyon varil daha fazla bir seviyeye gelmiş oldu.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 300 bin varil artarak 406,0 milyon varil seviyesine çıktı.

Benzin stokları da petrole paralel olarak ikinci haftasında da düştü. Bir önceki hafta 691 bin varil gerileme yaşanan stoklarda, geçen hafta 1,05 milyon varil daha kayıp kaydedildi. Benzin stokları böylece son beş yıllık ortalama seviyesinin yaklaşık %1 altında kaldı.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,91 milyon varil artışa, geçen hafta 518 bin varil eklendi. Bu artış sonrası damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %8 altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları ise 72 bin varil arttı.