API petrol stokları üç haftadır düşüyor

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 3,82 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 26 Eylül ile sona eren hafta 3 milyon 674 bin varil daha azaldı. Bir önceki hafta 1,05 milyon varil gerileme yaşanan benzin stokları, geçen hafta 1,35 milyon varil arttı.

Haberin Devamı

Damıtılmış ürün stokları üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 518 bin varil artışa, geçen hafta 3 milyon varil eklendi.