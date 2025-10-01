Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAPI petrol stokları üç haftadır düşüyor
HaberlerUzmanparaAPI petrol stokları üç haftadır düşüyor

API petrol stokları üç haftadır düşüyor

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi.

01.10.2025 - 11:46 | | Foreks Haber
API petrol stokları üç haftadır düşüyor

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 3,82 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 26 Eylül ile sona eren hafta 3 milyon 674 bin varil daha azaldı. Bir önceki hafta 1,05 milyon varil gerileme yaşanan benzin stokları, geçen hafta 1,35 milyon varil arttı.

Haberin Devamı

Damıtılmış ürün stokları üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 518 bin varil artışa, geçen hafta 3 milyon varil eklendi.

Şampiyonlar Ligi’nde dev karşılaşma! Barcelona-PSG maçının heyecanı canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Şampiyonlar Ligi’nde dev karşılaşma! Barcelona-PSG maçının heyecanı canlı sohbet ve Şampiyon Oranlar ile Misli'de

Ankara'daki su kesintisine ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara'daki su kesintisine ilişkin Mansur Yavaş'tan açıklama