API petrol stokları üç haftadır düşüyor
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) petrol stokları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi.
01.10.2025 - 11:46 | | Foreks Haber
API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 3,82 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 26 Eylül ile sona eren hafta 3 milyon 674 bin varil daha azaldı. Bir önceki hafta 1,05 milyon varil gerileme yaşanan benzin stokları, geçen hafta 1,35 milyon varil arttı.
Damıtılmış ürün stokları üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 518 bin varil artışa, geçen hafta 3 milyon varil eklendi.