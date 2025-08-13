API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre, önceki hafta 4,2 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 8 Ağustos ile sona eren hafta 1,5 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi stoklarda 800 bin düşüş olacağı yönündeydi.

Bu artışla birlikte, bu yıl petrol stokları şu ana kadar 10 milyon varil daha fazla bir seviyeye geldi. Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 403 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Damıtılmış ürün stokları üst üste beşinci haftada da arttı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,6 milyon varil artışa, geçen hafta 300 bin varillik küçük bir miktar daha eklendi. Bu artışa rağmen damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %16 gibi yüksek bir oranda altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları beş hafta sonra ilk kez geriledi. Bir önceki hafta yaşanan 1,7 milyon varil artışın ardından, geçen hafta 600 bin varil düşüş yaşandı.