API petrol stoklarında düşüş devam etti

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 2,4 milyon varil düşüş gösteren petrol stokları, 22 Ağustos ile sona eren hafta 974 bin varil daha azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 1,7 milyon varil düşüş olacağı yönündeydi.

Bu düşüşle birlikte, bu yıl petrol stokları şu ana kadar 6,8 milyon varil daha fazla bir seviyeye geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 800 bin varil artarak 404,2 milyon varil seviyesine çıktı.

Benzin stokları bir haftalık aranın ardından yeniden yönünü aşağı çevirdi. Bir önceki hafta 1,0 milyon varil artış yaşanan stoklarda, geçen hafta 2,06 milyon varil düşüş kaydedildi. Benzin stokları böylece son beş yıllık ortalamanın %1 altında kaldı.

Damıtılmış ürün stokları üst üste altı hafta süren yükseliş sona erdi. Stoklarda önceki hafta yaşanan 500 bin varil artışın ardından, geçen hafta 1,49 milyon varil düşüş kaydedildi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %13 altında seyrediyor.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste üçüncü haftasında da geriledi. Bir önceki hafta yaşanan 100 bin varil düşüşe ardından, geçen hafta 497 bin varil daha eklendi.