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Apple beklentilerin üzerinde kar etti

Apple mali yılının ikinci çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde kar elde etti. Ancak 24,16 milyar dolar olan net kar, 25,01 milyar dolar olan geçen yılın aynı döneminin yüzde 3 gerisinde kaldı.

05.05.2023 - 09:51 |
Apple beklentilerin üzerinde kar etti

Hisse başına kar 1,43 dolar olan medyan beklentiyi aşarak 1,52 dolar seviyesinde gerçekleşti. Wall Street analistlerinin beklentileri 1,37-1,56 dolar arasında değişiyordu.

İkinci çeyrekte gelirler de 92,96 milyar dolar olan beklentiyi aşarak 94,84 milyar dolara ulaştı. Gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

iPhone satış geliri yüzde 1,5 artarak 51,3 milyar dolar oldu. Beklentiler satışların yüzde 3,3 azalacağı yönündeydi.

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