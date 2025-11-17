Apple gelecek yıl CEO'sunu değiştirebilir
Dünyanın en değerli şirketlerinden Apple'ın gelecek yıl CEO'sunu değiştirebileceği öne sürüldü.
17.11.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Financial Times gazetesinin haberine göre Apple, CEO'su Tim Cook'un yerine gelecek isim konusunda çalışmaları hızlandırdı. Cook'un gelecek yıl görevini devredebileceği iddia edildi.
Habere göre Apple Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un yerine gelebilecek adaylar arasında yer alıyor. Apple, şu ana dek habere ilişkin bir açıklama yapmadı. CEO değişikliği haberleri global şirketlerde hisse fiyatlamalarını etkileyebiliyor.