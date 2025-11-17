Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaApple gelecek yıl CEO'sunu değiştirebilir
HaberlerUzmanparaApple gelecek yıl CEO'sunu değiştirebilir

Apple gelecek yıl CEO'sunu değiştirebilir

Dünyanın en değerli şirketlerinden Apple'ın gelecek yıl CEO'sunu değiştirebileceği öne sürüldü.

17.11.2025 - 09:12 | | Foreks Haber
Apple gelecek yıl CEO'sunu değiştirebilir

Financial Times gazetesinin haberine göre Apple, CEO'su Tim Cook'un yerine gelecek isim konusunda çalışmaları hızlandırdı. Cook'un gelecek yıl görevini devredebileceği iddia edildi.

Haberin Devamı

Habere göre Apple Başkan Yardımcısı John Ternus, Cook'un yerine gelebilecek adaylar arasında yer alıyor. Apple, şu ana dek habere ilişkin bir açıklama yapmadı. CEO değişikliği haberleri global şirketlerde hisse fiyatlamalarını etkileyebiliyor.

Kan kusarak taksiye sığındılar! Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Kan kusarak taksiye sığındılar! Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Aşırı sağcı İsrailli bakan panikte! BMGK’daki kritik Gazze oylaması Tel Aviv’i tedirgin etti

Aşırı sağcı İsrailli bakan panikte! BMGK’daki kritik Gazze oylaması Tel Aviv’i tedirgin etti