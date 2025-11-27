Araç alacaklar dikkat! Fiyat indirimi ikinci eli vurdu: Satışlarda kampanya freni

Milliyet.com.tr/ÖZEL Son dönemde ikinci el araç pazarında yaşanan hareketlilik yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte ivme kaybetti. TÜİK verilerine göre ikinci el otomobil satışlarında yüzde 2’lik daralma dikkat çekti.

Haberin Devamı

BU YIL YENİ REKOR BEKLENİYOR

Ekim ayında otomobil satışlarında yaşanan daralmaya rağmen yılın ilk 10 ayına bakıldığında ikinci el otomobil pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.29 artışla 6 milyon 164 bin 988 adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında 7.1 milyon adetle tarihi rekor kıran ikinci el otomobil pazarının bu yıl yeni bir rekor kırması bekleniyor.

PİYASADA KAMPANYA FRENİ

Peki ekim ayında piyasada yaşanan daralmanın sebebi ne? İkinci elde çok hangi modellere rağbet var? En çok satışı olan araçların fiyat aralığı ne? Şu anda bayilerde liste fiyatı üzerinden yüzde 20’ye varan indirimler yapıldığını belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “İkinci el otomobil satışlarındaki seyir, istisnai birkaç ay haricinde büyüme trendini koruyarak devam ediyor. Ocak - Ekim döneminde ikinci el satış adetlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık %7, son 12 ayda ise yaklaşık %10 büyüdüğünü görüyoruz. Bu süreçte Şubat - Mart ayları ve son olarak geride bıraktığımız Ekim ayı hariç geride kalan tüm dönemlerde büyüme kayda geçti. Bu sebeple ikinci el otomobil piyasasındaki büyümenin dönemsel değil, uzun vadeye yayılmış bir büyüme trendi olarak 2026 yılında da devam edeceğini öngörmekteyiz.

Haberin Devamı

‘TÜKETİCİ TERCİHİ DEĞİŞTİ’

Bu süreçlerde yaşanan dönemsel gerilemenin birtakım etkenleri var. Bunların başında sıfır otomobilde yılbaşından itibaren aralıksız devam eden kampanyalar geliyor. Stokları eritmek ya da tamamen tüketmek maksadıyla bazı modellerde mevcut kampanyaların yılın son çeyreğinde daha agresif şekilde sunulması tüketici tercihini bu dönem için sıfır otomobile çekmiş durumda.

Öte yandan ikinci el otomobilde krediye erişimin güç olması, kullanılabilen kredi miktarlarının düşük kalması ve buna karşılık sıfır otomobilde sunulan uygun finansman olanakları gibi sebepler de ikinci el pazarındaki son dönem yaşanan durgunluğun diğer sebepleri arasında. Elbette bu süreçte sıfır/ikinci el fiyat makasını koruyarak ya da zaman zaman emsal fiyatlardan daha avantajlı rakamlar sunarak ikinci eldeki verimliliği korumaya gayret gösteriyoruz.

Haberin Devamı

BAYİLERDE YÜZDE 20’YE VARAN FİYAT İNDİRİMİ

Stokları eritme gayesi ve maliyetler gibi sebepler yıl sonunda markalar arası ve hatta markalar içinde rekabet ortamı oluştu. Oluşan bu rekabet ortamı da yılbaşından itibaren aralıksız süren kampanyaların agresifleşmesine ve dolayısıyla tüketici lehine gelişti. Marka ve modellerde farklılık göstermekle beraber liste fiyatı üzerinden %10 ila 15 indirimler bu dönem için uygulanabiliyor. Bazı modellerde bu oranların %20’ye ulaşabildiğini görüyoruz.

SIFIR OTODA FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞER Mİ?

Liste fiyatlarında düşüş beklemiyoruz. Aksine liste fiyatlarında aydan aya yükseliş görülebiliyor. Ancak maliyetler, rekabet ve bunlar gibi sebeplerle markalar fiyat avantajlarını korumak adına kampanyalarla süreci destekliyorlar. Koşullar benzer şekilde devam ederse uygulanan kampanyalar önümüzdeki dönemlerde de devam edebilir.

Haberin Devamı

Bu dönem için sıfır otomobilde oluşan kampanya ortamı ikinci el satışlarındaki baskı unsurlarından bir tanesi. Ancak dönemsel dalgalanma olsa da verilere yansıyan büyüme seyrinin tersine dönmeyeceği kanaatindeyiz. Özellikle 2026 yılında krediler ve faizler hususlarında yumuşamaya gidildiği taktirde hem sıfır hem de ikinci el kanadıyla beraber otomotiv sektörünü ateşleyebilecek argümanlardan bir tanesi olacaktır.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK RAĞBET GÖREN MODELLER

C Segment sedan aile otomobilleri en çok satılan araçlar arasında. Fiat Egea, Egea Cross, Renault Megane başlıca modeller. Renault Clio, Opel Corsa gibi Hatchback araçlar ve SUV tipi araçların daha çok rağbet gördüğünü söyleyebiliriz.

BU FİYAT ARALIĞINDAKİ ARAÇLAR REVAÇTA

En çok satılan araçları fiyat bazlı değil araç tipi bazlı incelemek ve bu araçların fiyat aralığını belirtmek daha faydalı olacaktır. Bu noktada yerli üretim sedan aile otomobillerinin daha hızlı satılabildiğini görüyoruz. Bu araçların rakamları model ve donanım farkları ile beraber 500 bin ila 1 milyon TL seviyesinde.

Haberin Devamı

SUV ARAÇLARA İLGİ YÜKSEK

Öte yandan son dönemlerde bir SUV rüzgarı var. 1.5 milyon TL seviyelerine kadar SUV araçların satılabildiği, 2 milyon TL seviyelerinde olanların ise biraz daha yavaş olsa da satılabildiğini görüyoruz. Ancak bu noktada da büyükşehirler ve Anadolu’da yönelim farklılık gösterebiliyor. İkinci el otomobil ticaretinde ağırlığın +5 yaş araçlar üzerinde olduğu düşünüldüğünde, özellikle Anadolu’da 500-600 bin TL fiyatlı araçların daha sık satıldığını söylemek mümkün.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İstisnai talepler hariç sıfır ve ikinci el fiyat makası tahsis edilmiş durumda. Sıfır otomobil liste fiyatlarında düşüş beklenmediği için ikinci el otomobilde de fiyat düşüşü önümüzdeki dönemde olası görünmüyor.”