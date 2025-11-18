Araç alacaklar dikkat! Liste fiyatında yüzde 30’a varan indirim: İşte en çok satılan modeller

Milliyet.com.tr/ÖZEL Sıfır otomobil piyasasında yıl sonuna doğru dengeler değişti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan veriye göre Türkiye’de otomobil satışları ekim ayında %19,87 arttı ve 90 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

YIL SONU HEDEF 1.5 MİLYON SATIŞ!

Yeni yıl öncesi ellerindeki stokları eritmek isteyen bayiler yine bu dönemde kampanyaları hızlandırdı. Liste fiyatlarında yapılan indirimler ve finansman kampanyalarıyla tüketiciye cazip teklifler sunuluyor. Piyasada yıl sonu için hedef 1.5 milyonun üzerinde araç satışı.

4 MODEL 4 BİN BARAJINI AŞTI

Yapılan araştırmaya göre geçen ay en çok satılan marka ve modeller de belli oldu. 4 modelde satışlar 4 bin barajını da aştı. Geçtiğimiz ay 4 bin 753 adet satışla en çok rağbet gören model Renault Megane Sedan olurken, ikinci sırayı Toyota Corolla aldı. Toyota Corolla geçtiğimiz ay 4 bin 172 adet satıldı. Volkswagen Taigo, 4 bin 111 adet satışla üçüncü sırada yer alırken, Fiat Egea Sedan 4 bin 101 adet satıldı.

İŞTE EN ÇOK SATILAN DİĞER MODELLER

3 bin 851 adet ile Renault Clio HB, 2 bin 802 adet ile Hyundai i20, 2 bin 596 ile Volkswagen T-Roc, 2 bin 532 adet ile TOGG T10F, 2 bin 109 adet ile Citroen C4X ve 2 bin 31 adet ile Toyota C-HR en çok satılan modeller oldu.

‘KAMPANYALAR YILBAŞINDAN BERİ SÜRÜYOR’

Peki kasım ayında yapılan kampanyalarla birlikte bayilerde liste fiyatı üzerinden ne kadar indirim uygulandı? Şu anda en düşük fiyatlı sıfır otomobil markaları hangileri? Yıl sonuna doğru yapılan kampanyalarla birlikte fiyatlar daha da düşer mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye yanıtlayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “2025 yılı otomotiv sektörü için satış adetleri özelinde başarılı bir yıl olarak seyrini sürdürüyor. İstisnai 2 ay hariç geriye kalan tüm diğer aylarda büyüme kayda geçti. Bu tablodaki en büyük etkenlerden bir tanesi de yılbaşından itibaren aralıksız ve agresif şekilde sürdürülen fiyat ve finansman kampanyaları.

Yılın son aylarında stokları eritmek ya da tamamen bitirmek maksadıyla bazı modellerde ek fırsatlar sunulsa da geneli yorumlamak gerekirse kampanyalar bu aylara özel olmamakla beraber esasında sene başından itibaren tüketicilere aralıksız sunulmaya devam ediyor.

‘LİSTE FİYATINDA %30’A VARAN İNDİRİM’

Birebir irtibat noktasında liste fiyatı üzerinden %10 ila 20 arasında indirim yapıldığını görüyoruz. Bazı istisnai modellerde bu oran %30’a kadar çıkabiliyor. Yeni tarihli bir örnek vermek gerekirse liste fiyatı 3 milyonun biraz üzerinde olan SUV tipi bir otomobil (Nissan Qashqai), 2 milyon 650 bin TL’ye kadar kampanyalı fiyat üzerinden satılabiliyor.

İŞTE EN DÜŞÜK FİYATLI MODELLER

Fiat Egea benzin baz paket otomobil fiyatı 999.900 TL ve Hyundai i10 1.153.000 TL fiyatı ile en uygun otomobiller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kia Picanto, Citroen C3 gibi araçlar da en uygun fiyatlı araçlar listesinde ilk sıralarda.

KAMPANYALARLA FİYATLAR DAHA DA DÜŞER Mİ?

Maliyetler düşünüldüğünde fiyat düşüşleri olası görünmüyor. 2025 yılında etiketlerde %20’ye varan fiyat artışları görüyoruz. Öte yandan bu artış enflasyon seviyesinin altında. Kampanyaların aralıksız devam etmesindeki gerekçelerden bir tanesi de yüksek finansman maliyetleri. Koşullar benzer şekilde devam ederse hızlı stok eritmek maksadıyla mevcut kampanyalar 2026 yılında da devam edebilir.

BAYİYE GİDİP BİREBİR PAZARLIKLA FİYAT DAHA DA AŞAĞI ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Gerek sıfır gerek ikinci el otomobil alırken birebir irtibat kurmak, aracı yerinde görmek ve farklı satış noktaları ile irtibat kurmak faydalı olabilir.”