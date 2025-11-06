Milliyet.com.tr/ÖZEL Sıfır araçlarda kampanya fırsatı devam ediyor. Yıl sonu yaklaştıkça markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Markalar müşteri kaçırmamak için sıfır otomobilde fiyatları düşürdü. Fiyatlarda minimum yüzde 5, maksimum da yüzde 9’a varan indirim kampanyaları olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Örneğin kampanya öncesi fiyatı 2 milyon 350 bin TL olan bir aracın kampanyadan sonra fiyatının 2 milyon 180 bin TL'ye düştüğü belirtildi. Yani 170 bin TL indirim yapıldığı gözlendi.

FAİZSİZ VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Bu dönemde araç almak isteyenler için bayilerde sıfır ve düşük faizli kredi imkanı da sunuluyor. 6 ay vade için 300 bin TL, sıfır faizli kredi veren markalar söz konusu. 6 aya 600 bin TL sıfır faizli kredi veren markalar var. 350 bin TL’ye 12 ay 0.89 ile kredi veren markalar da söz konusu.

2 MİLYON TL’LİK ARAÇ İÇİN KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT!

Öte yandan 2 milyon TL’nin altındaki araçlarda kullanılabilecek kredi, 12 ay vadeyi geçmiyor. Araç bedelinin %20’sinden fazla kredi çekilemiyor.

Haberin Devamı

ŞİRKETLER İÇİN AVANTAJLI KREDİ FIRSATI

Şirketler için hazırlanan kampanyalar büyük avantaj sağlıyor. Otomobilin tamamına kredi kullanılabiliyor. 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

'HER MARKADA LİSTE FİYATINDA İSKONTO YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ’

Peki şu anda piyasada en çok satılan modeller neler? Yıl sonuna doğru kampanyalar daha da hızlanacak mı? Liste fiyatlarında daha fazla indirim olur mu? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Yüksek faiz ortamının yarattığı koşullar satış baskısını beraberinde getiriyor. Bu manada yılbaşından itibaren kampanyaların agresif şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Yıl sonu itibarıyla gerek satış baskısı gerek rekabet koşulları gerekse stokları eritme gayesiyle her yıl düzenlenen yıl sonu kampanyaları ile beraber bu dozaj artırıldı. Genel olarak her markada liste fiyatlarından iskonto uygulandığı ya da finansman kampanyalarının sunulduğunu görüyoruz.

‘YÜZDE 10’U BULAN İNDİRİMLİ FİYAT TEKLİFİ’

Kampanya oranları markadan markaya farklılık gösteriyor. Genel bir rakam verildiği taktirde %10’u bulan indirimli fiyat tekliflerinin sunulduğunu görüyoruz.

‘HEM İNDİRİM HEM DE FİNANSMAN İMKANI SUNAN MARKALAR DA MEVCUT’

Sunulan fiyat indirimlerinin yanı sıra uygun oranlı finansman seçenekleri de tüketicilere sunuluyor. Bu noktada, genel olarak finansman olanağı kullanıldığı taktirde liste fiyatından indirim uygulanmadığını hatırlatmakta fayda var. Öte yandan hem indirim hem de finansman olanağını eş zamanlı sunan markalar da mevcut.

Haberin Devamı

İŞTE EN ÇOK SATILAN SIFIR OTOMOBİLLER!

Renault Clio, Fiat Egea, Toyota Corolla ve Renault Megane en çok satan otomobiller arasında üst sıralarda. TOGG T10X, Opel Corsa, Tesla ve BYD ise diğer çok satan araçlar arasında.

KAMPANYALAR DAHA DA ARTACAK MI?

Genel olarak yıl sonu kampanyalarının en yoğun olduğu dönem Kasım ve Aralık ayları. İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla stok durumu ve maliyetler doğrultusunda fiyat ya da finansman avantajları tüketici lehine artabilir.”