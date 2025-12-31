Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
HaberlerUzmanparaAralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti.

31.12.2025 - 15:28 | | AA
Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Haberin Devamı

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

Real Madrid'den Brahim Diaz kararı

Real Madrid'den Brahim Diaz kararı

Ankaralı vatandaşın su çilesi: Karda kışta perişan olduk, 3 saattir sıradayız

Ankaralı vatandaşın su çilesi: Karda kışta perişan olduk, 3 saattir sıradayız