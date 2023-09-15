'Aralık ayında yeniden faiz artırılabilir'

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin üyelerinden bazıları ücretlerin hızla artmaya devam etmesi ve enflasyonun umulandan daha yüksek çıkması halinde aralık ayında faiz oranlarının yeniden artırılabileceğine inanıyor.

ECB Yönetim Konseyi toplantısına katılan bazı isimlerin Financial Times'a yaptıkları açıklamalara göre Euro Bölgesi enflasyonunun tahmin edilenden daha yüksek olması halinde ECB aralık ayında projeksiyonlar güncellendiğinde faiz oranlarını yeniden yükseltmeyi değerlendirecek.

FT'ye konuşan kaynaklardan biri, "İşimizin kesinlikle bittiğine katılmıyorum. Ekim ayında tekrar artırıma gitmek için (enflasyonda) çok olumsuz bir sürprize ihtiyacımız var, ancak aralık ayında artırıma gidebiliriz" dedi.

Natixis Ekonomisti Dirk Schumacher, "Tekrar artırım yapmaları için enflasyonun yukarı yönde oldukça fazla sürpriz yapması gerektiği düşündüğümden daha açık bir şekilde ifade edildi" dedi.