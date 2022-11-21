'Aralık toplantısında faiz artırımı devam edecek'

Philip Lane, bankanın aralık ayındaki Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına gideceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün önceki toplantıdaki gibi 75 baz puan olması için nedenlerin azaldığını savundu.

"75 baz puan gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için platform artık mevcut değil" diye konuşan Lane, "Aralık toplantısında önceki adımlar ve politika aktarım sürecindeki gecikmeler hesaba katılacak" dedi.

Lane niceliksel sıkılaştırma ile faiz artırımlarının birbirlerine çok bağlanmaması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında aralık ayı faiz artırımı ile birlikte enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru getirmek için gerekli seviyeye doğru ilerleme sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Lane ayrıca Euro Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını da savundu.