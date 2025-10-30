'Aralıkta faiz indirimi kesin değil'

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugünkü kararıyla olası ekonomik gelişmelere zamanında yanıt vermek için iyi bir konumda kalmaya devam ettiklerini belirten Powell, para politikası için uygun duruşu gelen verilere, gelişen görünüm ve risk dengesine göre belirlemeye devam edeceklerini söyledi.

Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

İSTİHDAM VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ EYLÜL AYINDAKİ TOPLANTIDAN BU YANA ÇOK DEĞİŞMEDİ

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bazı önemli verilerin gecikmesine rağmen kamu ve özel sektöre ait mevcut verilerin, istihdam ve enflasyon görünümünün eylül ayındaki toplantıdan bu yana çok değişmediğini gösterdiğini belirten Powell, iş gücü piyasasındaki koşulların kademeli olarak yavaşladığının görüldüğünü ve enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Haberin Devamı

Powell, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızla genişlemeye devam ettiğini işaret ettiğini, kapanmadan önce açıklanan verilerin, ekonomik faaliyetteki büyümenin beklenenden biraz daha sağlam bir seyir izleyebileceğini gösterdiğini, bunun öncelikle tüketici harcamalarındaki güçlü artışı yansıttığını aktardı.

Fed Başkanı Powell, hükümetin kapanmasının devam ettiği süre boyunca, ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturacağını ancak kapanma sona erdikten sonra bu etkilerin tersine dönmesinin beklendiğini ifade etti.

İSTİHDAMA YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER SON AYLARDA ARTTI

İşsizlik oranının ağustosa kadar nispeten düşük kaldığını belirten Powell, istihdamın yılın başlarından bu yana önemli ölçüde yavaşladığını, istihdam için aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığının görüldüğünü aktardı.

Powell, enflasyonun ise 2022'nin ortalarındaki yüksek seviyelerden önemli ölçüde düşse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine göre hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Haberin Devamı

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin tarifelerle ilgili haberler üzerine genel olarak yükseldiğini aktaran Powell, uzun vadeli beklentilerin çoğunun ise hedefle uyumlu olduğunu dile getirdi.

Powell, yükselen tarifelerin bazı mal kategorilerinde fiyatları artırdığını ve bunun genel olarak enflasyonu yükselttiğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu yineledi.

"ARALIK AYINA DAİR BİR KARAR ALMADIK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, enflasyon ve istihdam hedeflerin arasında gerilim olduğu dönemlerde, FOMC genelinde farklı görüşler olabildiğine işaret ederek, aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurguladı.

Powell, aralık ayı toplantısına kadar ne olacağını bilmediklerine dikkati çekerek, "Çok yüksek düzeyde belirsizlik varsa, bu hareket konusunda ihtiyatlı davranmak için bir neden olabilir." dedi.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle oluşan veri boşluğuna değinen Powell, verilerin geri gelebileceğini ancak temkinli olmanın mantıklı olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Powell, politika yapıcılar arasında faiz indirimi konusunda bir süre beklenmesi yönünde görüşler olduğuna da işaret ederek, "Şu anda, aslında iki kez daha faiz indirimi yaptığımız bir noktadayız. Nötr seviyeye, neresi olursa olsun bir yıl öncesine göre 150 baz puan daha yakınız. Şu anda, belki de en azından bir döngü beklememiz gerektiği hissine kapılanların sayısı giderek artıyor." diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKARMALARI DİKKATLE İZLİYORUZ"

Powell, önemli sayıda şirketin işe alım yapmayacağını veya işten çıkarmalara gideceğini duyurduğunu belirterek, "Çoğu zaman yapay zeka ve yapay zekanın neler yapabileceğinden bahsediyorlar. Bu durumu çok dikkatli şekilde izliyoruz ve bunun istihdam yaratma üzerinde kesinlikle etkileri olabilir." değerlendirmesinde bulundu.