'Aralık'ta faiz indirimi uygun'

Waller, "Son Fed toplantısından bu yana aldığımız özel sektör ve anekdot verilerinin çoğu, hiçbir şeyin gerçekten değişmediğini gösteriyor. İş piyasası zayıf ve zayıflamaya devam ediyor" dedi.

Enflasyonun da hafiflemesinin beklendiğini belirten Waller, bu durumun Aralık ayında indirim yapılmasını uygun kıldığını ifade ederek, "Ocak biraz daha karmaşık olabilir, çünkü yayınlanacak bir veri seli alacağız. Eğer gördüklerimizle tutarlıysa, Ocak için argüman yapabilirsiniz. Ancak aniden enflasyonda veya işlerde bir toparlanma ya da ekonominin hızlandığını gösterirse, daha fazla indirim konusunda endişe yaratabilir" diye konuştu.

Waller, Eylül ayında 119.000 iş eklenmesini gösteren raporu küçümsedi ve bu rakamın muhtemelen aşağı revize edileceğini söyledi. İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.