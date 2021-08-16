Aramco'dan 25 milyar dolarlık hamle

Uluslararası ajansların konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi petrol şirketi Aramco, Hindistan'ın petrokimya devi Reliance Industries'te pay alımı için görüşmeler yapıyor.

Reliance Industries, 2019 yılında Aramco'ya 15 milyar dolara %20 pay satışı gerçekleştirmiş ancak pandemi nedeniyle daha sonra bu anlaşma askıda kalmıştı.

Haberlere göre şirket, %20 civarında payı 20-25 milyar dolar bedelle satın almak için görüşmeler yapıyor. Anlaşmaya birkaç hafta içinde varılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

İki şirket henüz konu hakkında açıklama yapmadılar.