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13.11.2020 - 07:23 |

Arjantin faiz artırımına gitti

Arjantin Merkez Bankası, enflasyonun bu yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrasında gösterge faizini yükseltti.

Arjantin faiz artırımına gitti
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Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,8 olduğunun ve 12 aylık enflasyonun yüzde 37,2'ye yükseldiğinin duyurulması sonrası toplanan Arjantin MB, gösterge konumdaki Leliq faiz oranını yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkardı.

Banka, Leliq faiz oranını 9 Ekim'de yüzde 38'den yüzde 37'ye ve 16 Ekim'de yüzde 36'ya düşürmüştü.

Arjantin MB ayrıca gecelik ters repo faizini yüzde 31'den yüzde 32'ye ve 7 gün vadeli ters repo faizini yüzde 34,5'ten yüzde 36,5'e çıkardı.

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