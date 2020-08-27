Arjantin IMF ile borç görüşmelerine hazırlanıyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva dün Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman ve Merkez Bankası Başkanı Miguel Angel Pesce'ye mektup yazarak resmi görüşme talep etti.

Bu görüşme 2018'de iptal edilen ve yoldan çıkan düzenlemelerde ilerlemek için yeni program öncülük edecek.

Guzman "Bugün ülkemizi etkileyen kriz 2018'de IMF ile hızlı anlaşama ile derinleşti, bu sürdürülemez ve toplumun desteğini almakla yürür" dedi ve IMF ile borç vadelerinin yeniden ayarlanmasının yaşamsal olduğunu söyledi.

Georgieva ise Arjantin ile çok pozitif ve yapıcı görüşmeler yaptıklarını ve zorlu zamanlarda Arjantin'e destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.