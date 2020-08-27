CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Arjantin IMF ile borç görüşmelerine hazırlanıyor
27.08.2020 - 07:50 |

Arjantin IMF ile borç görüşmelerine hazırlanıyor

Arjantin bu hafta kreditörler ile 65 milyar dolarlık borç anlaşmasını toparlamaya hazırlanıyor.

Arjantin IMF ile borç görüşmelerine hazırlanıyor
ABONE OL

 IMF Başkanı Kristalina Georgieva dün Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman ve Merkez Bankası Başkanı Miguel Angel Pesce'ye mektup yazarak resmi görüşme talep etti.

Bu görüşme 2018'de iptal edilen ve yoldan çıkan düzenlemelerde ilerlemek için yeni program öncülük edecek.

Guzman "Bugün ülkemizi etkileyen kriz 2018'de IMF ile hızlı anlaşama ile derinleşti, bu sürdürülemez ve toplumun desteğini almakla yürür" dedi ve IMF ile borç vadelerinin yeniden ayarlanmasının yaşamsal olduğunu söyledi.

Georgieva ise Arjantin ile çok pozitif ve yapıcı görüşmeler yaptıklarını ve zorlu zamanlarda Arjantin'e destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS ek tercihleri ne zaman alınacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı

    YKS ek tercihleri ne zaman alınacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika KYK yurt başvuru tarihi açıklaması

    KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan son dakika KYK yurt başvuru tarihi açıklaması

    Sıradaki Haber