Arjantin Merkez Bankası gösterge faizi değiştirdi
Arjantin Merkez Bankası gösterge olarak kabul ettiği faiz oranını değiştirdi.
19.12.2023 - 09:46 | | Foreks Haber
Daha önce 28 gün vadeli Leliq faiz oranını gösterge olarak kabul eden Arjantin Merkez Bankası, yeni gösterge faizin yüzde 100 seviyesindeki 1 günlük ters repo faiz oranı olacağını açıkladı.
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Banka ayrıca artık Leliq operasyonları gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. 28 günlük Leliq faiz oranı yüzde 133 seviyesindeydi.
Arjantin Merkez Bankası, sabit vadeli mevduatlar için minimum faiz oranının yüzde 110 olarak devam ettirilmesini "ihtiyatlı" bulduğunu da duyurdu.