Arjantin para birimini yüzde 50 devalüe edecek

Caputo, Arjantin Başkanı Javier Milei'nin pazar günü göreve gelmesinin ardından bir önlem paketi açıklarken, planın kısa vadede acı verici olacağını ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için gerekli olduğunu söyledi.

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Caputo, "Amaç basitçe felaketten kaçınmak ve ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktır" dedi.

Ülke büyümesinin %5.5'ine ulaşan derin mali açıkla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Caputo, Arjantin'in son 123 yılın 113'ünde mali açık verdiğini ve bunun da ekonomik sıkıntıların nedeni olduğunu belirterek, "Bu sorunu kökünden çözmek için buradayız. Bunun için mali açık bağımlılığımızı çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "kararlı tedbirleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi ve bunu "istikrarı yeniden tesis etme ve ülkenin ekonomik potansiyelini yeniden inşa etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

IMF yaptığı açıklamada önlemleri "cesur" olarak nitelendirdi ve son aylarda yaşanan "ciddi politika aksaklıklarının" ardından "ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacaklarını, daha sürdürülebilir ve özel sektör öncülüğünde bir büyüme için temel oluşturacaklarını" söyledi.