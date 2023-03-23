Arjantin'de büyüme beklentileri aştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı son çeyrekte GSYH önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki döneme göre ekonomide yüzde 1,5 daralma oldu.

2022 yılının tamamında ise ülke ekonomisi bir önceki yılın yaklaşık yarısı kadar, yüzde 5,2 büyüdü. 2021 yılında ekonomik büyüme yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü aynı dönem için işsizlik oranını da açıkladı. Söz konusu dönemde işsizlik oranı yüzde 7,1'den yüzde 6,3'e geriledi.