Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaArjantin'de büyüme beklentileri aştı
HaberlerUzmanpara Haberleri Arjantin'de büyüme beklentileri aştı

Arjantin'de büyüme beklentileri aştı

Arjantin ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

23.03.2023 - 09:56 |
Arjantin'de büyüme beklentileri aştı

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı son çeyrekte GSYH önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki döneme göre ekonomide yüzde 1,5 daralma oldu.

2022 yılının tamamında ise ülke ekonomisi bir önceki yılın yaklaşık yarısı kadar, yüzde 5,2 büyüdü. 2021 yılında ekonomik büyüme yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü aynı dönem için işsizlik oranını da açıkladı. Söz konusu dönemde işsizlik oranı yüzde 7,1'den yüzde 6,3'e geriledi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın listesi kesinleşti

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’ın listesi kesinleşti

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘kadayıf dolması’

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı ‘kadayıf dolması’